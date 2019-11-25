В Крыму до декабря утвердят всех министров
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение недели будут приняты решения по утверждению всех министров республики. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По словам Аксенова, конкурсные процедуры завершены, 28 и 29 декабря кандидаты пройдут заключительные собеседования. Глава Крыма отметил, что задержек не ожидается.
Напомним, новые министры в Крыму избирались в рамках конкурса «Твое правительство», состоящего из нескольких этапов. В проекте могли принять участие граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт работы на управленческих должностях, без судимости и второго гражданства.
Ранее Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты.
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