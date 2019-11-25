В Крыму до декабря утвердят всех министров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение недели будут приняты решения по утверждению всех министров республики. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

По словам Аксенова, конкурсные процедуры завершены, 28 и 29 декабря кандидаты пройдут заключительные собеседования. Глава Крыма отметил, что задержек не ожидается.

Напомним, новые министры в Крыму избирались в рамках конкурса «Твое правительство», состоящего из нескольких этапов. В проекте могли принять участие граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт работы на управленческих должностях, без судимости и второго гражданства.

Ранее Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты.

