Крым за 9 месяцев текущего года увеличил собственные доходы на 14% до 31,9 млрд рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на министра финансов республики Ирину Кивико.

Рост наблюдается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Собственные доходы республиканского бюджета выросли на 14%, а это более 3,9 млрд рублей, их них налоговых – более 3 млрд», - приводит слова министра агентство.

Отмечается, что за отчетный период около 42% общего объема собственных поступлений составил налог на доходы физических лиц: казна Крыма пополнилась почти на 13,3 млрд рублей.

С 2014 года полуостров является частью России по результатам референдума. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российской территорией. Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России – единственный для Киева способ вернуть Крым.



