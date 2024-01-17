В Крыму на Крещение освятят Черное море

Автомобилистов попросили отложить дальние поездки в ближайшие два дня из-за снега Путин поручил СК более эффективно расследовать дела о пытках заключенных в колониях Памфилова заявила, что извне ведется работа по созданию «фона недоверия» к выборам в России Медведев считает, что при существовании Украины как самостоятельного государства вероятность столкновений будет всегда Маткапитал проиндексируют с 1 февраля Адвокат считает, что очередной иск против Ивлеевой на 1 млрд рублей не примут к рассмотрению