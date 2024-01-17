В Крыму на Крещение освятят Черное море
17 января 202412:14
Духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, говорится на их официальном сайте.
В частности, будет освящена вода в севастопольских бухтах Омега, Казачья, Карантинная, а также на пляжах Балаклавы, Алушты, Ялты, Евпатории, Гурзуфа.
«Желающие могут окунаться в воду весь день. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами», - говорится на сайте митрополии.
Крещенские купания в Москве пройдут на 42 площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru