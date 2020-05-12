В Крыму до 31 мая отменены все междугородние автобусы
В Крыму полностью остановлена продажа билетов на междугородние автобусы до 31 мая. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на «Крымавтотранс».
Отмечается, что решение принято на основе указа главы Крыма, направленного на профилактику распространения коронавирусной инфекции.
По данным агентства, расписание движения пригородного транспорта останется неизменным, все автобусы работают в режиме выходного дня с 6 до 10 утра и с 17 до 21 вечера. Между тем, в «Крымавтотрансе» рекомендовали пассажирам уточнять расписание перед поездкой.
Согласно данным оперштаба, в Крыму за минувшие сутки выявлено 9 заражений коронавирусом, еще двое женщин скончались.
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