В Крыму до 23 октября принимают заявки на кадровый конкурс «Твое правительство»

Власти Крыма проводят конкурс для замещения должностей в правительстве республики, заявки принимаются до 23 октября. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Отмечается, что в проекте могут принимать участие граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт работы на управленческих должностях и без судимости и второго гражданства. После оценки поданных анкет участников ждет компьютерное тестирование, телевизионные дебаты и финальный этап - собеседование с главой Крыма.

По данным агентства, заполнить анкету участника можно только на одну целевую должность. Для участия необходимо записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе и написать эссе на тему «Проект развития отрасли».



Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты.

