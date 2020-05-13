В крымской Керчи с 18 мая откроются все детские сады

Власти Керчи объявили об открытии всех детских садов города с 18 мая после их временного закрытия из-за коронавируса. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на городскую администрацию.

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Отмечается, что детские сады вошли в обновленный 12 мая Советом министров Крыма список организаций, которым разрешается возобновить деятельность. Администрация города планирует поэтапное открытие всех дошкольных учреждений с 13 по 18 мая.

По данным агентства, 13 мая уже начали работать несколько детсадов. Уточняется, что для посещения детского сада у детей должна иметься справка из поликлиники об эпидокружении.

За минувшие сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, из которых семь - в республике Крым.

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ФОТО: pixabay.com
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