В крымской Керчи с 18 мая откроются все детские сады

Отмечается, что детские сады вошли в обновленный 12 мая Советом министров Крыма список организаций, которым разрешается возобновить деятельность. Администрация города планирует поэтапное открытие всех дошкольных учреждений с 13 по 18 мая.

По данным агентства, 13 мая уже начали работать несколько детсадов. Уточняется, что для посещения детского сада у детей должна иметься справка из поликлиники об эпидокружении.

За минувшие сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, из которых семь - в республике Крым.

