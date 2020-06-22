В Крым запустили рейсы из Курска и Брянска
Авиакомпания «РусЛайн» возобновила рейсы по маршруту Курск -Симферополь и Брянск – Симферополь. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на симферопольский аэропорт.
По данным агентства, самолеты по маршруту Симферополь – Курск будет летать в обе стороны 2 раза в неделю. Полеты будут совершаться по понедельникам и средам.
Рейсы между Симферополем и Брянском запланированы 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. По обоим маршрутам рейсы будут выполняться до 22 октября.
Также, по информации агентства, с 23 июня откроется авиасообщение в Крым из Калуги. Вылеты по этому маршруту планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям.
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