В Крым запустили рейсы из Курска и Брянска

По данным агентства, самолеты по маршруту Симферополь – Курск будет летать в обе стороны 2 раза в неделю. Полеты будут совершаться по понедельникам и средам.

Рейсы между Симферополем и Брянском запланированы 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. По обоим маршрутам рейсы будут выполняться до 22 октября.

Также, по информации агентства, с 23 июня откроется авиасообщение в Крым из Калуги. Вылеты по этому маршруту планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям.

