Болтон раскрыл согласие Обамы на «аннексию Крыма»

Бывший советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о сути переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по поводу Крыма. В своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» Болтон вспомнил ситуацию в бытность главой Белого дома Барака Обамы.

По словам Болтона, Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, не отказываясь подробно обсуждать политические и военные аспекты возникшего конфликта. Президент РФ, в частности, констатировал незаконность продажи Вашингтоном военной техники Киеву. Путин также наотрез отказался обсуждать вопрос Крыма, относя его к истории.

Как утверждает Болтон, Барак Обама однозначно обещал Владимиру Путину в 2014 году, что, если Москва не пойдет дальше аннексии Крыма, противостояние по Украине может быть урегулировано. Однако по какой-то причине тогдащний президент США не выполнил своё обещание.

