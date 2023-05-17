В Крюково построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном

В районе Крюково Зеленоградского административного округа построятся школу на 550 мест. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для младших классов сделают универсальные кабинеты, а также кабинет иностранного языка, игровую комнату и лабораторно-исследовательский комплекс.

В проекте также имеется ИТ-полигон, в котором дети смогут обучаться основам программирования и моделирования. Кроме того, в учебном заведении появится многофункциональный библиотечный центр, а также кабинеты психолога и логопеда, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Школа будет оснащена залом для проведения различных мероприятий, в том числе праздничных. Он будет оборудован видеопроектором и камерами, прожекторами, громкоговорителями и прочими устройствами.

Территория вокруг школы будет обустроена тротуарами, участком для выращивания овощей, появятся газоны и цветники, будут высажены деревья и кустарники. Также на территории заведения появится беговая дорожка и площадка для проведения массовых школьных мероприятий.

