В Крюково построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном
В районе Крюково Зеленоградского административного округа построятся школу на 550 мест. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, для младших классов сделают универсальные кабинеты, а также кабинет иностранного языка, игровую комнату и лабораторно-исследовательский комплекс.
В проекте также имеется ИТ-полигон, в котором дети смогут обучаться основам программирования и моделирования. Кроме того, в учебном заведении появится многофункциональный библиотечный центр, а также кабинеты психолога и логопеда, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
Школа будет оснащена залом для проведения различных мероприятий, в том числе праздничных. Он будет оборудован видеопроектором и камерами, прожекторами, громкоговорителями и прочими устройствами.
Территория вокруг школы будет обустроена тротуарами, участком для выращивания овощей, появятся газоны и цветники, будут высажены деревья и кустарники. Также на территории заведения появится беговая дорожка и площадка для проведения массовых школьных мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru