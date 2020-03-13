В Кронштадте создадут туристический кластер «Остров фортов»
В Кронштадте появится туристическо-рекреационный кластер «Остров Фортов» общей площадью более 300 тысяч кв. метров. Об этом сообщают «Невские новости».
Соответствующими планами по развитию города Кронштадт поделился в соцсети «Вконтакте» губернатор Петербурга Александр Беглов. Как ожидается, кластере будет более 15 объектов, в частности, спорткомплекс, образовательный центр, музеи, гостиницы.
По словам Беглова, уже разработана дорожная карта проекта. Известные форты "Александр I", "Пётр I" и "Кроншлот" также станут частью кластера. Их реконструкция стартует уже в текущем году. Согласно дорожной карте, в фортах появятся океанариум, марины для яхт и катеров, канатная дорога к форту "Александр I".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Пассажиры РЖД смогут вернуть «невозвратные» билеты
- РФ с 16 марта ограничит авиаперелеты со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
- ВОЗ назвала Европу главным рассадником коронавируса в мире
- США пообещали немедленно начать поставки нефти в Белоруссию
- Трамп приготовился объявить в США режим ЧС из-за коронавируса