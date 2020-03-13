В Кронштадте создадут туристический кластер «Остров фортов»

В Кронштадте появится туристическо-рекреационный кластер «Остров Фортов» общей площадью более 300 тысяч кв. метров. Об этом сообщают «Невские новости».

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Соответствующими планами по развитию города Кронштадт поделился в соцсети «Вконтакте» губернатор Петербурга Александр Беглов. Как ожидается, кластере будет более 15 объектов, в частности, спорткомплекс, образовательный центр, музеи, гостиницы.

По словам Беглова, уже разработана дорожная карта проекта. Известные форты "Александр I", "Пётр I" и "Кроншлот" также станут частью кластера. Их реконструкция стартует уже в текущем году. Согласно дорожной карте, в фортах появятся океанариум, марины для яхт и катеров, канатная дорога к форту "Александр I".

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ФОТО: Беглов
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