Петербуржцы выбрали название будущему арт-парку в центре города

Объявлены результаты онлайн-голосования жителей Петербурга по названию будущего арт-парка в центре Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Петербуржцы выбирали из следующих вариантов названий - "Тучков буян", "Романовский", "Петроградский", "Сердце Петербурга" и "Невский сад". Лидером голосования стал «Тучков баян», за который проголосовали 27% человек, сообщает агентство.

На втором месте с 22% встал вариант «Романовский», на третьем – «Петроградский», набравший 11% голосов.

В опросе приняли участие почти 25 тысяч человек.

Как пишет ТАСС, новое культурное пространство расположится на набережной Малой Невы. В октябре 2019 года будет запущен международный конкурс на создание ландшафтно-архитектурной концепции парка.



