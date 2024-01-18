В крещенских купелях Воронежской области нашли кишечную палочку
В крещенских купелях Воронежской области нашли кишечную палочку.
Санитарные врачи решили взять пробы из купелей и выяснили, что в семи прорубях вода не соответствует нормам. В Роспотребнадзоре призвали местных не купаться в этих местах и тем более не пить оттуда воду.
Ранее, 17 января, заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, что если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru