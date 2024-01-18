В крещенских купелях Воронежской области нашли кишечную палочку.

Санитарные врачи решили взять пробы из купелей и выяснили, что в семи прорубях вода не соответствует нормам. В Роспотребнадзоре призвали местных не купаться в этих местах и тем более не пить оттуда воду.



Ранее, 17 января, заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, что если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, передает «Радиоточка НСН».

