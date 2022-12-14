В Кремле заявили, что Путин не сыграет в хоккейном матче на Красной площади
14 декабря 202214:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году Владимир Путин не планирует принимать участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, сообщает ТАСС.
«Нет, не планируется в этом году», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Путин не сыграл в матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл в Сочи 10 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru