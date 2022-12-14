В Кремле заявили, что Путин не сыграет в хоккейном матче на Красной площади

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году Владимир Путин не планирует принимать участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, сообщает ТАСС.

Ниинисте: Больше не стал бы играть в хоккей с Путиным

«Нет, не планируется в этом году», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин не сыграл в матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл в Сочи 10 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковХоккейВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры