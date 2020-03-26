В Кремле заявили, что Путин не собирается затворяться в Москве

Президент России Владимир Путин не будет отменять свои поездки за пределы Москвы. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча российского лидера с бизнесменами перенесена из Санкт-Петербурга в Москву. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, это вовсе не значит, что президент теперь не будет покидать пределы столицу, передает РЕН ТВ.

Правда, по словам Пескова, поездки Владимира Путина из-за пандемии коронавируса оптимизированы, некоторые из них пришлось отменить.

