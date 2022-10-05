В Кремле заявили, что Путин не планируется обращаться к россиянам
5 октября 202213:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать с обращением к нации, сообщает РИА Новости.
По его словам, все сообщения в СМИ о таких планах не соответствуют действительности.
«Нет, это не так. Это фейки», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает RT.
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5 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru