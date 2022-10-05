В Кремле заявили, что Путин не планируется обращаться к россиянам

По его словам, все сообщения в СМИ о таких планах не соответствуют действительности.



«Нет, это не так. Это фейки», - заключил представитель Кремля.



Ранее Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает RT.