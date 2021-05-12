В Кремле высокого оценили действия учителей во время стрельбы в школе в Казани
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил действия учителей во время стрельбы в школе в Казани. По его словам, меры, предпринятые педагогами, «заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения».
Пресс-секретарь добавил, что не пока не может ответить на вопрос о возможности награждения учителей, отметив, что президент «получает соответствующие доклады», передает RT.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что учителя вели себя самоотверженно.
Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175. В результате погибли девять человек - семеро детей и два учителя. Еще 23 человека госпитализированы, трое из них взрослые, остальные - дети. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
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