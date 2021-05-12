В Кремле высокого оценили действия учителей во время стрельбы в школе в Казани

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил действия учителей во время стрельбы в школе в Казани. По его словам, меры, предпринятые педагогами, «заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения».

Пресс-секретарь добавил, что не пока не может ответить на вопрос о возможности награждения учителей, отметив, что президент «получает соответствующие доклады», передает RT.