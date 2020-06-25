В Кремле высказались об открытии границ для иностранцев
Власти Российской Федерации пока не собираются открывать границы для граждан из других стран. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе на сегодня нет никаких подвижек.
«Пока никаких решений не принималось. Детальных обсуждений не велось», — цитирует РИА ФАН представителя Кремля. Как пояснил Песков, разрешение на открытие границ для иностранцев должно поступить, в случае такой возможности, от правительственного штаба.
Окончательное решение будет принято по согласованию со специалистами – эпидемиологами с учётом ситуации в зарубежных государствах по новой коронавирусной инфекции, подчеркнул пресс-секретарь.
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