В Кремле высказались о переносе голосования по Конституции из-за коронавируса
Власти не обсуждают возможность переноса на даты или отмены общенародного голосования по изменениям в Конституцию, которое намечено на 22 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что это вопрос вообще не рассматривается, поскольку нет никаких рекомендаций на этот счёт, передает RT.
По словам представителя Кремля, Центральная избирательная комиссия не прекращает подготовительный и разъяснительный процесс для организации голосования в рамках всей страны. При этом, правительственный штаб внимательнейшим образом отслеживает ситуацию в динамике, добавил пресс-секретарь главы государства.
До этого Песков уже констатировал, что Россия далека от эпидемии COVID-19 с учётом немногочисленных зарегистрированных в стране случаев заражения.
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