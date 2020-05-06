В Кремле уточнили формат совещания у Путина по коронавирусу
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет сегодня совещание с участием глав всех регионов, членов кабинета министров и кремлёвской администрации. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На совещании, как и планировалось, будет обсуждаться поддержка экономики в условиях эпидемии коронавируса, а также поэтапный выход из режима ограничений, передает ТАСС.
Ранее сегодня Владимир Путин также уже провел отдельную беседу с главой Госгвардии Виктором Золотовым. Они обсудили процесс формирования и технического оснащения силовой структуры.
Отвечая на вопрос, сколько субъектов Федерации могут начать снимать ограничения по коронавирусу, Песков подчеркнул, что этот вопрос остаётся прерогативой руководителя конкретного региона. При этом пресс-секретарь не стал называть регионы, где ситуация с распространением COVID-19 лучше или хуже.
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