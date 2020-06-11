В Кремле рассказали, в каком случае Путин обратится к нации
Президент Российской Федерации Владимир Путин может выступить с обращением к согражданам по изменениям в Конституцию, если сочтет это необходимым. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства российского президента Дмитрий Песков. Причём, по его словам, обращение может прозвучать как до, так и после народного волеизъявления.
Песков заверил представителей средств массовой информации, что проинформирует их в случае принятия решения о таком обращении, передает РЕН ТВ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, одобренных уже парламентом, назначено на 1 июля. Оно будет проходить с необходимыми мерами безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Проголосовать можно будет также в течение шести дней до 1 июля. Такое решение принято во избежание скопления людей на участках. Кроме того, в Москве и Нижегородской области можно будет проголосовать дистанционно в электронном виде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru