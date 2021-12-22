В Кремле рассказали об обсуждении индексации выплат работающим пенсионерам

По его словам, это достаточно сложная тема и единая позиция на этот счёт «пока не сформулирована».

«Ведётся работа... Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года, сообщает RT.