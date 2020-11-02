Кремль откажется от приёма по случаю Дня народного единства из-за COVID-19
Приема по случаю Дня народного единства в Кремле в этом году не будет, однако ряд мероприятий в рамках праздника у президента России всё же состоится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что сейчас не время для таких массовых мероприятий.
Напомним, начавшаяся рабочая неделя в России будет сокращенной. Как отметили в Роструде, это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Этот день,среда, будет выходным. 3 ноября на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня, напоминает RT.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается только в конце декабря. В этом году четверг, 31 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года.
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