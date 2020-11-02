Кремль откажется от приёма по случаю Дня народного единства из-за COVID-19

Приема по случаю Дня народного единства в Кремле в этом году не будет, однако ряд мероприятий в рамках праздника у президента России всё же состоится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас не время для таких массовых мероприятий.