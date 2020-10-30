Московские парковки будут бесплатными 4 ноября

Парковки в Москве станут бесплатными 4 ноября в День народного единства, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.



Отмечается, что в честь праздника все парковки на улицах Москвы будут бесплатными, в том числе и в зонах повышенного тарифа, где парковочное место стоит 380 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.

Московские парковки становятся бесплатными в выходные дни, за исключением зон повышенного тарифа, на которых можно бесплатно оставить автомобиль только в дни государственных праздников.

Первая рабочая неделя ноября в России будет короткой. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и является официальным выходным, трудиться россияне будут только четыре дня из пяти: 2, 3, 5 и 6 ноября.

