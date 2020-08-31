В Кремле рассказали о планах Владимира Путина на 1 сентября
В Кремле рассказали о планах Владимира Путина на 1 сентября. Как пишет РИА Новости, глава государства в День знаний примет участие во Всероссийском открытом уроке. Его тема: «Помнить – значит знать». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Добавим, трансляция открытого урока будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», начало – в полдень по московскому времени.
Напомним, школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. В Москве мероприятие по случаю Дня знаний организуют только для первоклассников. Для других учащихся устроят классные часы.
К слову, ранее стало известно, что в этом году российские школы будут недоступны для родителей, их пустят на территорию учебных заведений «только в случае необходимости». Об этом на минувшей неделе сообщила начальник надзорного отдела Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская. Кроме того, она отметила, что все собрания переходят в онлайн-режим.
Несмотря на пандемию коронавируса, учебный год начнётся 1 сентября в очной форме. По словам главы Роспотребназора Анны Поповой, такое решение – вызов, но оно обусловлено значительно большим знанием о вирусе.
Как отмечает Попова, в школах будут отменены звонки с уроков: для каждого класса составят отдельный график перемен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru