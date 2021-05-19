В Кремле прокомментировали возможность обязательной вакцинации от COVID-19
Вопрос по изменению российского законодательства и введения обязательной прививки от коронавируса не прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — подчеркнул Песков.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от коронавируса, напоминает Ura.ru. По словам Медведева, настоящее время власти страны исходят из добровольности прививок, однако иногда для защиты большинства населения подобные решения «могут носить и общеобязательный характер».
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