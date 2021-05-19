В Кремле прокомментировали возможность обязательной вакцинации от COVID-19

«В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — подчеркнул Песков.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от коронавируса, напоминает Ura.ru. По словам Медведева, настоящее время власти страны исходят из добровольности прививок, однако иногда для защиты большинства населения подобные решения «могут носить и общеобязательный характер».



