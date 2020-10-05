В Кремле прокомментировали самоубийство нижегородской журналистки

В Кремле выразили уверенность в том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выполнит обещание и выяснит причины самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным погибшей, отметив, что в Кремле не знают о причинах самоубийства журналистки.

Главный редактор нижегородского интернет-издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти «Российскую Федерацию».