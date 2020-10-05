В Кремле прокомментировали самоубийство нижегородской журналистки

В Кремле выразили уверенность в том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выполнит обещание и выяснит причины самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным погибшей, отметив, что в Кремле не знают о причинах самоубийства журналистки.

Главный редактор нижегородского интернет-издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти «Российскую Федерацию».

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Накануне самоубийства у Славиной прошел обыск. Однако в СК заявили, что это не могло стать причиной гибели женщины, потому что она проходила всего лишь свидетелем по заведенному уголовному делу, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, губернатор Глеб Никитин в инстаграме написал, что был знаком со Славиной и уважал ее. Он пообещал приложить все усилия, чтобы выяснить причину трагедии.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СамоубийствоНижний НовгородДмитрий Песков
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