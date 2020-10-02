Нижегородский СК назначил психологическую экспертизу после суицида журналистки
Следствие решило назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), которая погибла от ожогов возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, женщина свела счёт с жизнью. По факту её гибели управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку. Ирина Славина - основатель и главный редактор сетевого издания Коza.Press.
Последним постом на её странице в Facebook стала фраза: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне в квартире Славиной прошёл обыск. По словам самой журналистки, силовики искали брошюры, листовки, счета «Открытой России» Михаила Ходорковского. Однако ничего подобного обнаружено не было, однако у неё забрали все электронные устройства.
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