Нижегородский СК назначил психологическую экспертизу после суицида журналистки

Следствие решило назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), которая погибла от ожогов возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, женщина свела счёт с жизнью. По факту её гибели управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку. Ирина Славина - основатель и главный редактор сетевого издания Коza.Press.

Последним постом на её странице в Facebook стала фраза: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне в квартире Славиной прошёл обыск. По словам самой журналистки, силовики искали брошюры, листовки, счета «Открытой России» Михаила Ходорковского. Однако ничего подобного обнаружено не было, однако у неё забрали все электронные устройства.

