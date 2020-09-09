В Кремле прокомментировали отмену «Прямой линии с Путиным»

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в этом году не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что её элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России в декабре, пишет ТАСС.

Кроме того, говоря о причинах отмены «Прямой линии», официальный представитель Кремля заявил, что глава государства «в последние несколько месяцев в ходе своих интерактивных встреч фактически проводит прямую линию».

Спросите Путина. Он отвечает на любой вопрос журналистов

Между тем, в октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты Общероссийского народного фронта изучат все обращения от граждан, которые поступят в ходе «Прямой линии» с главой государства.

Соответствующее заявление президент России сделал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. По словам Путина, на линию поступают миллионы обращений россиян, которые администрация и правительство не в состоянии обработать.

«И если вы готовы плечо подставить, я был бы вам очень благодарен», - цитирует Путина РИА ФАН.

Путин также посетовал, что государство при решении проблем граждан зачастую ведет себя как «бездушная машина».



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром Путиным
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