В Кремле предупредили о наплыве фейков по голосованию о Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вокруг голосования по изменениям в Конституцию всплывает очень много фейковой информации. При этом, по словам представителя Кремля, факты возможных нарушений должны рассматриваться в Центральной избирательной комиссии.

На брифинге для журналистов Пескова, в частности, попросили прокомментировать сообщение об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике машины. Пресс-секретарь президента призвал выяснить для начала, не фейк ли это, после чего определить нарушает ли данный формат законное голосование, передает RT.

Представитель Кремля также назвал абсолютно неприемлемым возможное принуждение работников бюджетных организаций к голосованию, однако подчеркнул, что информация должна быть конкретной, чтобы Центризбирком мог с ней разобраться.

В целом, по оценке Пескова, граждане РФ проявляют немалый интерес к голосованию по поправкам в Конституцию, отмечает Ura.ru. Однако выводы, в том числе, по явке, по его словам, пока делать рано, поскольку процесс ещё только начался.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».

