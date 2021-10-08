В Кремле ожидают скорого взаимного с ЕС признания COVID-сертификатов

Москва рассчитывает на скорый результат прошедших недавно переговоров с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он признал наличие некоторых «взаимных недопониманий» в плане технологии предоставления друг другу необходимой информации. Однако, по словам представителя Кремля, сейчас стало больше поводов для оптимизма в этом плане, работа ведется в конструктивном ключе.

Песков считает чрезвычайно важным взаимное признание COVID-прививок, что необходимо формализовать для снятия барьеров для передвижения граждан.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что российская сторона якобы до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации. Однако в Минздраве РФ подчеркнули, что сделали это в конце сентября, было официально подтверждено в представительстве ЕС.

