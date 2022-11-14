В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главное - это послание Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о сроках большой пресс-конференции и прямой линии главы государства он отметил, что эти мероприятия следует разнести по времени.
«Проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени... Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», - заключил представитель Кремля.
Ранее источники РБК заявили, что традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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