В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина

Отвечая на вопрос о сроках большой пресс-конференции и прямой линии главы государства он отметил, что эти мероприятия следует разнести по времени.

«Проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени... Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям», - заключил представитель Кремля.

Ранее источники РБК заявили, что традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

