В Кремле допустили, что объединят прямую линию и большую пресс-конференцию Путина

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году может быть объединена с пресс-конференцией главы государства, провести мероприятие планируется «ближе к зиме». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, когда пройдёт прямая линия с Путиным

Представитель Кремля напомнил, что ранее прямую линию объединяли с пресс-конференцией, и «получилось неплохо».

По словам Пескова, в августе мероприятие не состоится, и Кремль «посмотрит, что выбрать»: осень или зиму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры