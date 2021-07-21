В Кремле отвергли обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти достаточно открыты в вопросах пандемии, сообщает ТАСС.

По его словам, информация о заболеваемости коронавирусом в России регулярно публикуется, поэтому в Кремле не согласны с обвинениями в закрытости.

«Регулярно публикуются данные и по России, и по сновным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», - подчеркнул Песков.

На просьбу прокомментировать публикации в СМИ, в которых говорится о зашифрованной в QR-кодах статистике, якобы превышающей официальную, представитель Кремля ответил, что «это ну уж совсем не наша ипостась».

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, в которых утверждается о более 29 миллионах записей, которые содержатся в реестре Минздрава о заболевших COVID-19. Согласно официальным данным российского оперштаба, с начала пандемии в стране выявили 6 030 240 случаев сообщает RT.

