В Кремле оценили работу властей Екатеринбурга в ситуации с храмом
В Кремле не считают неэффективной работу екатеринбургских властей в ситуации со строительством храма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.
По его словам, власти вели диалог с местными жителями до заявления Владимира Путина о необходимости провести опрос общественного мнения по вопросу строительства. Также Песков заявил, что президент не вмешивался в ситуацию, а лишь сформулировал более чётко путь её разрешения, отмечает «Свободная пресса».
«Другое дело, что президент более чётко сформулировал решение, а региональные власти прислушались к мнению главы государства. Говорить о неэффективности местной власти — неверно», — заявил Песков.
Будет выявлено мнение граждан с помощью опроса или референдума, по словам Пескова, остаётся на усмотрение региональных властей, отмечает Ura.ru.
Ранее Владимир Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев по поводу строительства храма. Сразу после этого власти города отчитались о начале проведения опроса.
Конфликт между жителями Екатеринбурга и местной властью возник из-за решения построить храм на месте сквера у театра драмы, которое было принято без учёта мнения населения. Четвёртый день продолжаются массовые протесты. В их ходе было задержано более 70 человек. Об уроках «разъяснительной работы», которую провели для граждан местные силовики, читайте в материале НСН.
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