В Кремле оценили работу властей Екатеринбурга в ситуации с храмом

В Кремле не считают неэффективной работу екатеринбургских властей в ситуации со строительством храма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, власти вели диалог с местными жителями до заявления Владимира Путина о необходимости провести опрос общественного мнения по вопросу строительства. Также Песков заявил, что президент не вмешивался в ситуацию, а лишь сформулировал более чётко путь её разрешения, отмечает «Свободная пресса».