В Кремле оценили перспективы сохранения QR-кодов после пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении QR-кодов после завершения пандемии коронавируса не стоит на повестке дня. По словам представителя Кремля, данная тема не обсуждается, поскольку никто не может сказать, сколько ещё продлится история с коронавирусом.

Песков также заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось.

Накануне главный санитарный врач Санкт-Петербурга, глава управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова своим постановлением ввела обязательную вакцинацию от коронавируса всех горожан старше 60 лет.

Кроме того, обязали сделать прививку всех проходящих практику студентов вузов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Обязательная вакцинация также затронет работников, занятых на производстве, в строительстве, а также на транспорте.

Какие санкции последуют в случае отказа от вакцинации не уточняется.

