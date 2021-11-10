В Кремле оценили перспективы сохранения QR-кодов после пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении QR-кодов после завершения пандемии коронавируса не стоит на повестке дня. По словам представителя Кремля, данная тема не обсуждается, поскольку никто не может сказать, сколько ещё продлится история с коронавирусом.
Песков также заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось.
Накануне главный санитарный врач Санкт-Петербурга, глава управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова своим постановлением ввела обязательную вакцинацию от коронавируса всех горожан старше 60 лет.
Кроме того, обязали сделать прививку всех проходящих практику студентов вузов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Обязательная вакцинация также затронет работников, занятых на производстве, в строительстве, а также на транспорте.
Какие санкции последуют в случае отказа от вакцинации не уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru