В Кремле не одобрили протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Кремле оценили действия уральских властей во время конфликта с местными жителями из-за строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Как сообщает Ura.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия властей корректными.

Представитель Кремля отметил, что власти предложили гражданам альтернативные площадки для организации отдыха жителей района. Также Песков напомнил, что несанкционированные акции протеста, которые были организованы противниками строительства храма — не то, что следует одобрять.