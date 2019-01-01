В Кремле не одобрили протесты из-за храма в Екатеринбурге
В Кремле оценили действия уральских властей во время конфликта с местными жителями из-за строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Как сообщает Ura.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия властей корректными.
Представитель Кремля отметил, что власти предложили гражданам альтернативные площадки для организации отдыха жителей района. Также Песков напомнил, что несанкционированные акции протеста, которые были организованы противниками строительства храма — не то, что следует одобрять.
Ранее стало известно, что полиция 14 мая задержала 26 человек из числа протестующих против стройки, напоминает «Свободная пресса». Спор между жителями Екатеринбурга и властями возник 13 мая, в понедельник. Горожане выступили против возведения храма к 300-летию города на месте городского сквера у Театра драмы. Люди вышли на митинг, в ходе которого сломали забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки.
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