В Кремле отреагировали на идею вернуть прежний пенсионный возраст
В Кремле не сформулировали мнения относительно идеи вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока. С таким комментарием по поводу данной инициативы выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.
Ранее стало известно, что в Госдуме считают возможным вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа в качестве меры по снижению оттока населения.
Такое предложение выдвинул глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Согласно закону, подписанному президентом РФ, пенсионный возраст для женщин увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.
Процесс повышение разделён на несколько этапов, полностью он должен завершиться в 2028 году.
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