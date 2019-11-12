В Кремле отреагировали на идею вернуть прежний пенсионный возраст

В Кремле не сформулировали мнения относительно идеи вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока. С таким комментарием по поводу данной инициативы выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.

Ранее стало известно, что в Госдуме считают возможным вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа в качестве меры по снижению оттока населения.