В Кремле отмахнулись от идеи сократить новогодние каникулы

В Кремле нет никакой конкретной позиции по инициативе о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономист назвал фигней идею сократить новогодние каникулы ради экономики

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», - сказал Песков, добавив, что «есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», передает RT.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов предложил Минтруду сократить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 3 января.

Сенатор отметил, что такая мера позволит частично компенсировать экономические потери, которые были понесены в период нерабочих дней, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПесковКаникулыНовогодние Праздники
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