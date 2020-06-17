В Кремле отмахнулись от идеи сократить новогодние каникулы

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», - сказал Песков, добавив, что «есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», передает RT.



Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов предложил Минтруду сократить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 3 января.



Сенатор отметил, что такая мера позволит частично компенсировать экономические потери, которые были понесены в период нерабочих дней, сообщает «Свободная пресса».

