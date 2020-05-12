В Кремле откликнулись на идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить всенародное голосование по конституции из-за пандемии коронавируса. «На этот счет есть однозначная позиция президента», — заявил РИА Новости представитель Кремля.

Ранее Владимир Жириновский предложил вообще снять тему всероссийского голосования в сложившихся условиях. Он напомнил, что глава государства уже подписал соответствующий документ с поправками в основной закон, принятые парламентом, поэтому все положенные процедуры соблюдены, отмечает Ura.ru.

Ещё 15 января 2020 года Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил о необходимости общероссийского голосования по всему пакету предлагаемых изменений в Конституцию, даже в случае принятия их Госдумой и одобрения Советом Федерации.

Как напоминает РИА ФАН, сначала голосование было назначено на 22 апреля, однако все планы спутала пандемия коронавируса, мероприятие перенесли из соображений безопасности. Тогда президент заявил, что голосование обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

