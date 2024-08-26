В Кремле отказались комментировать задержание Дурова

По его словам, прежде чем давать комментарии в Кремле намерены «дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать» бизнесмену.

«Без этого было бы неправильно делать заявления», — заключил представитель Кремля.

Ранее соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей заявил, что с помощью задержания Запад собирается получить от Дурова доступ к Telegram для анализа информации по СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

