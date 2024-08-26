В Кремле отказались комментировать задержание Дурова
Французские власти пока не делали никаких официальных заявлений по вопросу задержания основателя Telegram Павла Дурова и каких-либо предъявленных ему обвинений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, прежде чем давать комментарии в Кремле намерены «дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать» бизнесмену.
«Без этого было бы неправильно делать заявления», — заключил представитель Кремля.
Ранее соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей заявил, что с помощью задержания Запад собирается получить от Дурова доступ к Telegram для анализа информации по СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru