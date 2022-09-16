Бизнес-омбудсмен России Борис Титов решил покинуть свой пост
Борис Титов в своём Telegham-канале заявил, что покидает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, который занимал с 2012 года.
По его словам, «закон однозначно говорит о максимальных двух сроках». Также он отметил, что «заниматься такой непростой работой больше десяти лет» - слишком много.
«Мы создали институт, немало сделали для защиты предпринимателей - как для отдельных, так и для среды в целом. Сегодня эстафету должны подхватить другие», - заключил Титов.
Ранее предприниматель Анастасия Татулова объявила о досрочном сложении своих полномочий на посту общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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