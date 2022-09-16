Бизнес-омбудсмен России Борис Титов решил покинуть свой пост

Борис Титов в своём Telegham-канале заявил, что покидает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, который занимал с 2012 года.

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По его словам, «закон однозначно говорит о максимальных двух сроках». Также он отметил, что «заниматься такой непростой работой больше десяти лет» - слишком много.

«Мы создали институт, немало сделали для защиты предпринимателей - как для отдельных, так и для среды в целом. Сегодня эстафету должны подхватить другие», - заключил Титов.

Ранее предприниматель Анастасия Татулова объявила о досрочном сложении своих полномочий на посту общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОтставкаУвольнениеОмбудсменБорис Титов
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