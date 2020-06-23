В Кремле объяснили отставание часов Путина во время телеобращения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разница между временем на наручных часах президента РФ Владимира Путина во время обращения к россиянам и временем трансляции объясняется записью видео. Об этом сообщает РБК.
Песков пояснил, что обращение не передавалось в прямом эфире. Трансляция заранее записанного обращения была начата в 17:00 по московскому времени, однако на часах Путина, которые попали в кадр, было указано более раннее время, около 14:50.
Телеобращение российского лидера к согражданам продлилось более 50 минут. В течение этого времени Путин рассказал о продлении прежних мер поддержки населения и анонсировал ряд новых.
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