В Кремле объяснили отставание часов Путина во время телеобращения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разница между временем на наручных часах президента РФ Владимира Путина во время обращения к россиянам и временем трансляции объясняется записью видео. Об этом сообщает РБК.

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Песков пояснил, что обращение не передавалось в прямом эфире. Трансляция заранее записанного обращения была начата в 17:00 по московскому времени, однако на часах Путина, которые попали в кадр, было указано более раннее время, около 14:50.

Телеобращение российского лидера к согражданам продлилось более 50 минут. В течение этого времени Путин рассказал о продлении прежних мер поддержки населения и анонсировал ряд новых.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссиянеВладимир Путин
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