В Кремле обосновали рост число заражённых в России

Число заражённых коронавирусом в Российской Федерации увеличивается в связи с общей эпидемиологической обстановкой в мире. Такую оценку последним цифрам по COVID-19 дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул принятие в стране самым энергичных усилий с целью вывести тенденцию в отрицательные значения.

При этом, представитель Кремля особо отметил, что ситуация в нашей стране остаётся более благоприятной по сравнению с целым рядом европейских государств. Как пояснил Песков, России удалось эффективно использовать временной лаг в несколько недель, чтобы усилить возможности отечественного здравоохранения, передает Ura.ru.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. С тех пор по всему миру диагноз COVID-19 поставлен более трём миллионам человек. Россия сегодня перешагнула отметку в 100 тысяч зараженных. По последним данным оперативного штаба, в стране на сегодня 106 601 заболевших.

