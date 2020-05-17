В Кремле не стали уточнять дату голосования по поправкам в Конституцию

Прогнозировать дату голосования по конституционным поправкам при общем улучшении ситуации с пандемией коронавируса в России рано, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

В Кремле откликнулись на идею Жириновского отменить голосование по Конституции

«Никакой точной даты не существует», — заявил собеседник агентства.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию, запланированное ранее на 22 апреля, перенесено из-за коронавируса.

В России, по официальным данным на 17 мая, выявлено 282 тысячи инфицированных COVID-19, погиб 2 631 человек, выздоровели 67 373 россиянина.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КремльГолосованиеКонституцияКонституция РФ
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