В Кремле не стали сравнивать протесты в России и Белоруссии

На протестах в России и Белоруссии происходят провокации, однако причины выхода демонстрантов на улицы различаются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Наваляли за Навального. В России осудили оппозиционера и жестко подавили протесты

Он также добавил, что в обеих странах силовые структуры исполняют свой долг.

«Они борются с провокаторами, они борются с несанкционированными акциями», - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

По всей России 23 января и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Акции ПротестаАлексей Навальный
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