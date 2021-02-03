В Кремле не стали сравнивать протесты в России и Белоруссии

Он также добавил, что в обеих странах силовые структуры исполняют свой долг.

«Они борются с провокаторами, они борются с несанкционированными акциями», - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

По всей России 23 января и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

