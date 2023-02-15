В Кремле не рассматривают идею лишать рожающих за рубежом россиянок маткапитала

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что в прошлом году свыше 25 тысяч россиянок выезжали в страны Запада и Южной Америки, чтобы родить там детей для получения гражданства, при этом они претендуют на получение материнского капитала и другие социальные выплаты в РФ.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил женщин, рожающих в других странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, не выдавать материнский капитал в России. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале. Идею Журавлева поддержала в разговоре с НСН и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



