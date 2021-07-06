В Кремле не поддерживают идею закрыть границы регионов из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует «достаточно оперативных и временами жёстких мер», сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на это закрытие границ между субъектами представляется излишним.

Представитель Кремля также напомнил, что у глав регионов есть целый ряд особых полномочий, что позволяет им в зависимости от ситуации «принимать самостоятельные решения».

Ранее Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения локдауна в России в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, сообщает RT.