В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы, которые предложены в законопроекте Минэкономразвития, пишет РБК со ссылкой на источники.

Государственно-правовое управление президента вынесло отрицательный отзыв на законопроект, который предлагает ряд мер на фоне дефицита кадров на рынке труда. Так предлагается увеличить лимиты по сверхурочному труду в два раза - до четырех часов в день.

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При этом сверх 120 часов сверхурочной работы предложено выплачивать ставку в двойном размере.

Отмечается, что профсоюзы настаивают на том, что работодатели будут злоупотреблять нормами и переработкой, что ухудшит условия труда.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который обязывает работодателей оплачивать отгулы, которые не использовал решивший уволиться сотрудник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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