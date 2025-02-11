В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы, которые предложены в законопроекте Минэкономразвития, пишет РБК со ссылкой на источники.

Государственно-правовое управление президента вынесло отрицательный отзыв на законопроект, который предлагает ряд мер на фоне дефицита кадров на рынке труда. Так предлагается увеличить лимиты по сверхурочному труду в два раза - до четырех часов в день.