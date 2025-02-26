В Кремле не обсуждают тему отмены моратория на смертную казнь

Кремль не обсуждает вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВЦИОМ: Почти половина россиян выступает за возвращение смертной казни

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», - подчеркнул он.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснил, что 49% россиян выступают за возвращение смертной казни, пишет «Свободная пресса». При этом четверть респондентов выступила за сохранение моратория на высшую меру наказания.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Смертная КазньДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры