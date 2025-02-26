В Кремле не обсуждают тему отмены моратория на смертную казнь
26 февраля 202512:29
Кремль не обсуждает вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», - подчеркнул он.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснил, что 49% россиян выступают за возвращение смертной казни, пишет «Свободная пресса». При этом четверть респондентов выступила за сохранение моратория на высшую меру наказания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru