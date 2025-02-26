ВЦИОМ: Почти половина россиян выступает за возвращение смертной казни
Каждый второй (49%) россиянин выступает за применение в России смертной казни, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным, рост субъективной важности темы наблюдается на фоне высокой и устойчивой поддержки применения исключительной меры наказания. Респонденты поддерживают сохранение моратория вдвое реже, чем его отмену. Вместе с тем идея полного отказа от исключительной меры наказания наименее популярна в РФ.
Отмечается, что для 73% опрошенных вопрос о применении смертной казни остается значимым, за последние 15 лет вокруг этой темы сформировалась более четкая позиция: доля тех, для кого вопрос применения исключительной меры наказания «безусловно важен», увеличилась с 28% до 36%.
Опрос был проведен 14 февраля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число россиян и политических деятелей поднимают этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru